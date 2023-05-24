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Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü evinde Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü evinde Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre turuncu-yeşilliler, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor

Kasımpaşa Spor Haberler

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