Alanyaspor ilk hazırlık maçını kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanyaspor ilk hazırlık maçını kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Alanyaspor ilk hazırlık maçını kazandı

Kayseri'de kamp çalışmalarını sürdüren Alanyaspor ilk hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Kayseri'de kamp çalışmalarını sürdüren Alanyaspor ilk hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk hazırlık maçını oynayan yeşil turunculu ekip, Amedspor'u 1-0 mağlup etti. Yeni sezon hazırlıklarını Erciyes kampında sürdüren Alanyaspor, ilk hazırlık maçında Amedspor'u 1-0 mağlup etti.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 75. dakikada Famara Diedhiou kaydetti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Aytemiz Alanyaspor Erciyes Kayseri Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title