Alanyaspor ilk hazırlık maçını kazandı Kayseri'de kamp çalışmalarını sürdüren Alanyaspor ilk hazırlık maçını 1-0 kazandı. Kayseri'de kamp çalışmalarını sürdüren Alanyaspor ilk hazırlık maçını 1-0 kazandı. Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde çalışmalarını sürdürüyor. İlk hazırlık maçını oynayan yeşil turunculu ekip, Amedspor'u 1-0 mağlup etti. Yeni sezon hazırlıklarını Erciyes kampında sürdüren Alanyaspor, ilk hazırlık maçında Amedspor'u 1-0 mağlup etti. Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 75. dakikada Famara Diedhiou kaydetti. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Erciyes Kayseri Spor Haberler

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