Alanyaspor ile Sivasspor Süper Lig'de karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor ile Sivasspor arasında oynanacak maç öncesi takımların geçmiş performansları ve istatistikler

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında mücadele edecek olan Alanyaspor ile Sivasspor, 13. kez rakip olacak.

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, Alanyaspor'a konuk edecek. Alanya Stadyumu'nda yarın 16.00'da oynanacak maçta hakem Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge'nin yardımcılıklarını Cemil Tunç ve Ogün Kamacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

İki takım, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 12 karşılaşmada Sivasspor 5 kez galip gelirken, Antalya temsilcisi de 3 kez bu sevinci yaşadı. 4 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Yiğidolar, rakip fileleri 13 defa havalandırırken, kalesinde de 12 gol gördü.

Alanya'da oynanan 6 karşılaşmada Sivas ekibi, rakibine karşı 2 galibiyet elde ederken, 2 maç ise Alanya'nın galibiyeti ile sona erdi. 2 karşılaşmada da taraflar 1'er puanla sahadan ayrıldı.

Sivasspor ve Alanyaspor, son olarak geçen sezonun ikinci yarısında mücadele etmiş ve Akdeniz temsilcisi maçı 3-0 kazanmıştı. - SİVAS