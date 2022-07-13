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Alanyaspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

AA - Mustafa Kurt - Spor
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Alanyaspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'de kamp yapan Aytemiz Alanyaspor, günü çift antrenmanla geçirdi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'de kamp yapan Aytemiz Alanyaspor, günü çift antrenmanla geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli takım, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah ve akşam olmak üzere iki antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Francesco Farioli gözetimindeki sabah antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet, pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı.

Turuncu-yeşilli ekip, akşam idmanında ise ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas ve taktik çalışması üzerinde durdu.

Akdeniz ekibi, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

AA / Mustafa Kurt - Spor

Aytemiz Alanyaspor Erciyes Kayseri Spor Haberler

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