Alanyaspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'de kamp yapan Aytemiz Alanyaspor, günü çift antrenmanla geçirdi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri'de kamp yapan Aytemiz Alanyaspor, günü çift antrenmanla geçirdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-yeşilli takım, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah ve akşam olmak üzere iki antrenman gerçekleştirdi. Teknik direktör Francesco Farioli gözetimindeki sabah antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kuvvet, pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Turuncu-yeşilli ekip, akşam idmanında ise ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas ve taktik çalışması üzerinde durdu. Akdeniz ekibi, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. AA / Mustafa Kurt - Spor Aytemiz Alanyaspor Erciyes Kayseri Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Alanyaspor hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.