Alanyaspor, günü çift idmanla kapattı Alanyaspor, Erciyes kampında yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde günü çift idmanla kapattı. Alanyaspor, Erciyes kampında yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde günü çift idmanla kapattı. Alanyaspor, Erciyes kampının ikinci gününde çalışmalarına akşam antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra gruplar halinde pas çalışması yapan yeşil-turunculu ekip, taktik çalışmalar ile antrenmanı tamamladı. Alanyaspor kamp çalışmalarını yarın sabah yapacağı çift antrenmanla devam edecek. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Francesco Farioli Erciyes Spor Haberler

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