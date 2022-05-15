Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ardından - Haberler

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Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

AA - Mustafa Kurt - Spor
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Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, futbolcularının Avrupa hedefinin sürdüğünün farkında olarak mücadele ettiğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, futbolcularının Avrupa hedefinin sürdüğünün farkında olarak mücadele ettiğini söyledi.

Mateos, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki gün önce oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçından sonra bu müsabakaya çıktıklarını ifade etti.

Sivasspor ile kupa maçının kendileri için çok duygusal olduğunu anlatan Mateos, "Hiç anlamadığımız bir kararla maalesef kupadan elendik. Duygusal ve mental olarak biraz yıprandık. Ancak bu maçta arkadaşlarımız çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Bugün futbolcularımız sahaya çıktıklarında Avrupa hedefinin sürdüğünün farkındaydılar ve bu doğrultuda mücadele gösterdiler." diye konuştu.

Gaziantep FK karşısında istediklerini yaptıklarını vurgulayan Mateos, "Önde bastık, geriden topla çıktık, topsuz oyunda iyi savunma yaptık. Karşımızda da geriden topla çıkışları iyi uygulayan bir rakip vardı. Buna rağmen sahada göstermiş olduğumuz performanstan ve galibiyetten dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

AA / Mustafa Kurt - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Spor, Haberler

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