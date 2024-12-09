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Alanyaspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Alanyaspor, Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Teknik Direktör Sami Uğurlu yönetiminde yapılan antrenmanda, Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular kondisyon ve dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında kendi evinde karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sami Uğurlu yönetiminde Alanyaspor tesislerinde gerçekleşen antrenman, Kayserispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma çalışmasıyla başladığı antrenmanı, dar alanda oyun ve kondisyon koşularıyla tamamladı.

Corendon Alanyaspor, salı günü yapacağı bir günlük iznin ardından çarşamba günü yapacağı antremanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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