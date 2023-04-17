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Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Alanyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Corendon Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.

Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan Akdeniz ekibi, taktik oyunla idmanı bitirdi.

Corendon Alanyaspor ile Galatasaray, yarın Kırbıyık Holding Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor

Cengiz Aydoğan Ersun Yanal Galatasaray Spor Haberler

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