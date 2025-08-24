Alanyaspor, Eyüpspor maçına hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında İkas Eyüpspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda taktik organizasyonlar çalışıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak İkas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor maçı, yarın saat 19.00'da başlayacak.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor
