Alanyaspor, Eyüpspor maçına hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında İkas Eyüpspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda taktik organizasyonlar çalışıldı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak İkas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor maçı, yarın saat 19.00'da başlayacak.
Kaynak: AA / Mert Cantürk - Spor