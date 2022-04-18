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Alanyaspor Eskrim takımı madalyalar ile döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Alanyaspor Eskrim takımı madalyalar ile döndü

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası'na katılan Alanyaspor Eskrim Takımı 8 madalya ve 1 kupa kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası'na katılan Alanyaspor Eskrim Takımı 8 madalya ve 1 kupa kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından 10, 12 ve 14 yaş çocuklar için 23 Nisan Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası düzenlendi. Çeşitli kategorilerde yarışmaya katılan Alanyaspor Eskrim takımı 1 altın, 2 gümüş, 5 bronz ve 1 kupa ile turnuvayı tamamladı. Turnuvada yarışan sporculardan Doruk Erolçevik altın, İlke Taşbaş, Beren Memişoğlu gümüş, Derin Su Edis, Ece Su Köroğulları, Nil Buğlem Arslan ve Tuncay Osman Çizmeci bronz madalyanın sahibi oldu. Ayrıca takım müsabakalarına katılan Doruk Erolçevik ve Osman Mammadov, 2'ncilik kupası elde etti. - ANTALYA

Alanyaspor Eskrim takımı madalyalar ile döndü

Alanyaspor Eskrim takımı madalyalar ile döndü

Alanyaspor Eskrim takımı madalyalar ile döndü

Alanyaspor Eskrim takımı madalyalar ile döndü

İhlas Haber Ajansı / Spor

Aytemiz Alanyaspor, 23 Nisan, Türkiye, Eskrim, Spor, Haberler

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