Alanyaspor Erzurum'da kampa girdi

Sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da kampa giren Alanyaspor, günü akşam antrenmanıyla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa giren turuncu yeşilliler, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle idmana başlayan sporcular, üç gruba ayrılarek turnuva yaptı.

Alanyaspor, sezon hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.