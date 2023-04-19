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Alanyaspor, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Alanyaspor, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Spor Haberleri

Alanyaspor, Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıkla anlaşarak yollarını ayırdı.

Alanyaspor, Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıkla anlaşarak yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-1 yenilen Alanyaspor'da şok bir ayrılık yaşandı. Antalya ekibi, Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Yanal ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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