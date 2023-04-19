Alanyaspor, Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Alanyaspor, Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıkla anlaşarak yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-1 yenilen Alanyaspor'da şok bir ayrılık yaşandı. Antalya ekibi, Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Yanal ve ekibine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi. - ANTALYA