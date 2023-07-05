Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Feyenoord U18 takımından Muhammed Emin Sarıgül ve ADO Den Haag U21 takımından Onur Hüseyin Demir ile 4'er yıllık sözleşme imzaladı. Transferlere devam eden Alanyaspor, genç oyunculara da önem verdiğini belirtti.

SPOR Alanyaspor'dan 2 gurbetçi transferi

Engin ATAOĞLU ALANYA, (DHA) - Alanyaspor, Feyenoord U18 takımından Muhammed Emin Sarıgül ve ADO Den Haag U21 takımından Onur Hüseyin Demir ile 4'er yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Feyenoord U18 takımından Muhammed Emin Sarıgül ve ADO Den Haag U21 takımından Onur Hüseyin Demir ile 4'er yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Transferlere devam ediyoruz. Genç oyuncular da bizim için çok önemli. Her zaman alt yapıya önem verdiğimiz gibi genç oyunculara da önem veriyoruz. Scout ekibimizin Hollanda'da takip ettiği Onur ve Muhammed'i de kadromuza kattık. Burada kendilerini geliştirerek inşallah iyi yerlere gelecekler. Alanyaspor'da oynamanın fırsatını da değerlendireceklerini düşünüyorum dedi.

SARIGÜL ÇOK HIRSLIYIM

Muhammed Emin Sarıgül yaptığı açıklamada, Bu şansı bana verdikleri için teşekkür ediyorum. Alanyaspor için elimden geleni yapacağım. İnşallah her iki taraf için de hayırlı olur. Kendimi çok iyi hissediyorum. Savaşmak istiyorum. Çok hırslıyım. Kendimi göstermek istiyorum diye konuştu.

Onur Hüseyin Demir ise Ben de başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Alanyaspor ve kendimi göstermek için elimden geleni yapacağım dedi. (DHA)

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