Alanyaspor'da büyük üzüntü! - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanyaspor'da büyük üzüntü!

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Alanyaspor'da büyük üzüntü!

Alanyaspor deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve kupaya veda etti.

Alanyaspor deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve kupaya veda etti. Maçın ardından Alanyasporlu futbolcular resmen yıkıldı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında DG Sivasspor sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Maçtan Sivasspor 1-1 beraberlikle ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Kupada saf dışı kalan Alanyaspor'da maç sonu büyük üzüntü hakimdi. Bazı futbolcular sahada yere çöktü, bazı futbolcular da hakeme büyük tepki gösterdi. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Sivasspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title