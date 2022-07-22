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Alanyaspor, Cezayirli Zinedine Ferhat'ı transfer etti

AA - Mert Cantürk - Spor
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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, orta saha oyuncusu Zinedine Ferhat ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, orta saha oyuncusu Zinedine Ferhat ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan 29 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu Zinedine

Ferhat, Akdeniz ekibine geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Transferinde emeği geçenlere teşekkür eden Ferhat, iyi bir sezon geçirmeyi umduğunu kaydetti.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise Ferhat'ın iyi bir futbolcu olduğunu belirterek, yeni transferlerinin takıma önemli katkılarda bulunacağına inandığını vurguladı. Çavuşoğlu, transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.

Törenin sonunda Ferhat, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Cezayirli futbolcu 2019'dan beri Fransa'da Nimes'in formasını giyiyordu.

AA / Mert Cantürk - Spor

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