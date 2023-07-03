Alanyaspor, Brezilyalı defans Eduardo Bauermann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

- Alanyaspor'a Brezilyalı defans

Eduardo Bauermann ile 2 yıllık sözleşme imzalandı

ANTALYA - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Brezilyalı defans oyuncusu Eduardo Bauermann ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Tesislerde yapılan imza töreninde konuşan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Yeni bir sezona başlıyoruz. Geçen sezon oyuncularımızın birçoğu kiralıktı. Giden oyuncularımız da oldu. Yeni bir oluşum içerisindeyiz. Peş peşe transferlerimizi yapacağız. İlk transferimizi Santos'un kaptanı, Brezilya Serie A'dan Bauermann ile yapıyoruz. Kendisi takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Çok faydalı işler yapacağını umut ediyoruz" dedi.

"Mutluyum"

Eduardo Bauermann ise, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim için mutluyum. Çok motive olmuş durumdayım. Süper Lig'i biliyor ve takip ediyordum. Bu fırsatı yakaladığım için çok mutluyum" diye konuştu.