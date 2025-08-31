Alanyaspor, Beşiktaş'ı Penaltıyla Geçti

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısında Alanyaspor'un İbrahim Kaya, penaltıdan gol atarak takımını avantajlı duruma getirdi.

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çiçek, Osman Gökhan Bilir

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj (Dk. 29 Enes Keskin), Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hwang, Ogundu

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Kartal Kayra Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Muçi, Rafa Silva, Abraham

Gol: Dk. 45+5 İbrahim Kaya (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Svensson, Dk. 45+3 Djalo ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor- Beşiktaş maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

8. dakikada Beşiktaş'tan Kartal Kayra Yılmaz'ın geri pasında araya giren Ogundu, ceza sahası içinde kaleyi çaprazdan gören noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

14. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan gelişen atağında Svensson, topu Orkun Kökçü'ye çıkardı. Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından çaprazdan şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.

45+5. dakikada Alanyaspor'dan Ümit Akdağ'ın rakip savunmanın arkasına attığı uzun topa hareketlenen Ogundu, ceza sahasında Djalo ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan İbrahim Kaya, takımını öne geçirdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
