Alanyaspor, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti
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Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor, sahasında Başakşehir ile karşılaştı ve mücadeleyi 1-0 kazandı. Alanyaspor'un golünü Joao Novais attı.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor, konuk ettiği Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Başakşehir'de Dimitrios Pelkas sağ kanattan ceza sahası içine girdi. Pelkas'ın yerden zayıf şutu kaleci Mahmut Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
56. dakikada Alanyaspor'da Nicalos Janvier'in ceza sahası dışından yaptığı sert şut kaleci Muhammed Şengezer'den sekti, dönen topu savunma uzaklaştırdı.
59. dakikada Alanyaspor'da Efekan'ın pasında Janvier'in ceza sahası dışından topun gelişine yaptığı yerden şutu direğin dibinden dışarıya gitti.
77. dakikada Başakşehir'de Joao Figueiredo, Alanyasporlu Pedro Novais'e yaptığı sert müdahale sonucunda ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
80. dakikada Alanyaspor'da Pedro Novais yaşadığı sakatlık sonucunda yerini Leroy Johan Fer'e bıraktı.
88. dakikada Alanyaspor'da Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Leroy Johan Fer'in, ceza sahasından yaptığı vuruşu dışarıya gitti.
90+6. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine gönderdiği yerden pasında Carlos Eduardo topu filelere gönderdi. 2-0
Stat: Kırbıyık Holding
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Kısal
Alanyaspor: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Efekan Karaca (Tayfur Bingöl dk. 89) Joao Pedro Barbadas Novais (Leroy Johan Fer dk. 82), Nicolas Jean Paul Noel Janvier (Umut Güneş dk.89), Richard Candido Coelho, Loide Antonio Augusto, Carlos Eduardo Ferreira de Souza, Anderson Oliveira Silva (Oğuz Aydın dk. 72), Yusuf Özdemir
Yedekler: Yavuz Aygün, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Jure Balkovec, Yunus Bahadır, Florent Hadergjonaj
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Berkay Özcan dk. 82), Leonardo Campos Duarte da Silva, Serdar Gürler, Krzysztof Piatek (Philippe Paulin Keny dk. 82), Dimitrios Pelkas (Deniz Türüç dk. 57), Edgar Miguel Ie, Ömer Ali Şahiner (Danijel Aleksic dk. 25), Ahmed Toubav (Lucas Lima dk. 57), Eden Karzev, Joao Figueiredo
Yedekler: Volkan Babacan, Nacer Chadli, Eren Karaağaç, Berkay Aydoğmuş, Mohamed Cherif Al-Hassan Fofana
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Joao Novais (dk. 45+4), Carlos Eduardo (dk. 90+6) (Alanyaspor)
Kırmızı kart: Joao Figueiredo (dk. 77) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Efekan Karaca, F. Aliti, Richard, Furkan Bayır, Yusuf Özdemir (Alanyaspor), Dimitrios Pelkas, Daniel Aleksic (Başakşehir) - ANTALYA