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Alanyaspor ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Alanyaspor ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından ara vermeyen Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde bu sabah yapılan antrenmanda, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından 2'ye 2 top kapma çalışmaları ve dar alan çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Alanyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

Alanyaspor ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Rizespor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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