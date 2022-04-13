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Alanyaspor, Akdeniz derbisi hazırlıkları sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
Alanyaspor, Akdeniz derbisi hazırlıkları sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Alanyaspor, akşam antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek olan Alanyaspor, akşam antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33. haftasında Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Akdeniz derbisi hazırlıklarına dün başlayan turuncu-yeşilli ekip teknik direktör Francesco Farioli gözetiminde akşam idmanıyla sürdürdü. Koşu ve ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından taktik çalışmalarıyla sona erdi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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