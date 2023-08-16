Alanyaspor, Ahmed Ildız ve Emirhan Altıntaş ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Ahmed Ildız ve Emirhan Altıntaş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüp, iki oyuncuya teşekkür ederken, başarılar diledi.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Ahmed Ildız ve Emirhan Altıntaş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig'de 8'inci sezonuna giren Corendon Alanyaspor, ligin ilk haftasında Başakşehir'I 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Akdeniz ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ahmed Ildız ve Emirhan Altıntaş ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, iki isme kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dileğinde bulunuldu.