Alanyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazır
Trendyol Süper Lig 25. haftasında Alanyaspor, evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Sami Uğurlu yönetimindeki takım antrenmanını tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak olan Alanyaspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile maç hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. İki grup halinde pas çalışması gerçekleştiren Alanyaspor, antrenmanı dar alanda oyun ile tamamladı.
Corendon Alanyaspor yarın saat 16.00'da Adana Demirspor ile karşılaşacak. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor