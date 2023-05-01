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Alanyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Corendon Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Corendon Alanyaspor, 2 günlük iznin ardından Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan gözetiminde tesislerde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas çalışmaları yapan turuncu-yeşilliler idmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı.

Antalya ekibi, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Adana Demirspor Ömer Erdoğan Antalya Spor Haberler

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