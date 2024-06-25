Alanyaspor, 2024-2025 sezonu öncesi ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi

Alanyaspor, 2024-2025 sezonu öncesi ilk yönetim kurulu toplantısını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Alanyaspor Kulübü, 7 Haziran'da yaptığı olağan genel kurul toplantısının ardından 2024-2025 sezonu öncesi ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, yeni sezon planlamasıyla ilgili yönetim kuruluna bilgi verilerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Hasan Çavuşoğlu, yeni sezonun yönetim kuruluna, takıma ve camiaya hayırlı olması dileğinde bulundu. - ANTALYA