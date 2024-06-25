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Alanyaspor, 2024-2025 sezonu öncesi ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi

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Alanyaspor Kulübü, 7 Haziran'da yapılan genel kurulun ardından yeni sezon öncesi ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni sezon planlaması ve görüş alışverişi yapıldı.

Alanyaspor, 2024-2025 sezonu öncesi ilk yönetim kurulu toplantısını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Alanyaspor Kulübü, 7 Haziran'da yaptığı olağan genel kurul toplantısının ardından 2024-2025 sezonu öncesi ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, yeni sezon planlamasıyla ilgili yönetim kuruluna bilgi verilerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Hasan Çavuşoğlu, yeni sezonun yönetim kuruluna, takıma ve camiaya hayırlı olması dileğinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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