Eyüpspor, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti

EYÜPSPOR, Süper Lig'in 3'üncü haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Eyüpspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede Arda Kardeşler düdük çaldı. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi Eyüpspor ; Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Kerem Demirbay, Seslar, Yalçın Kayan, Draguş, Serdar Gürler ve Thiam ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Alanyaspor ise; Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Makouta, Maestro, Hadergjonaj, Yusuf Özdemir, Güven Yalçın, Hwang ve Sporar ile sahada yer aldı.

Mücadelenin henüz 1'inci dakikasında Eyüpspor öne geçti. Sol kanattan Yalçın Kayan'ın ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Seslar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Alanyaspor, 67'nci dakikada penaltıdan Hadergjonaj ile eşitliği yakaladı: 1-1. Bu gole Eyüpspor'un cevabı geç olmadı. 68'inci dakikada Calegari'nin topuk pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ampem'in bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Eyüpspor sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Eyüpspor ligdeki ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı. Alanyaspor ise 1 puanda kaldı.

