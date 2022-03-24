Alanya Triatlonu'na dünyanın en iyi yerel organizasyonu ödülü

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Türkiye Triatlon Federasyonu ve Alanya Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Alanya Triatlonu, Avrupa Triatlon Birliği tarafından "Yılın En Başarılı Yerel Organizasyonu" kategorisinde ödül aldı. Ödül, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan'a takdim edildi.

Avrupa Triatlon Birliği'nin İspanya'da düzenlediği ödül gecesinde Türkiye üç ödül kazandı. Avrupa Triatlon Birliği tarafından "Yılın En Çok Gelişme Gösteren Ulusal Federasyonu" ve "Gençler Kategorisinde En Çok Gelişen Ülke" ödülleri İspanya'da düzenlenen özel bir gecede Türkiye'ye verildi. Aynı gecede Alanya Triatlonu, "Yılın En Başarılı Yerel Organizasyonu" kategorisinde ödül aldı.

Dünyanın en iyi yerel organizasyonu ödülü

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Alanya Belediyesi, triatlon branşı ile ilgili olarak son yıllarda ulusal ve uluslararası ölçekte attığı adımların karşılığını aldı. Geçtiğimiz yıl 30.'su gerçekleşen ve dünyanın en eski triatlon yarışlarından bir olan Alanya Triatlonu, 2021 yılındaki Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'ndaki başarılı performansıyla "Yılın En Başarılı Yerel Organizasyonu" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Alanya Belediyesi'nin kazandığı ödül Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan'a teslim edildi. Avrupa'nın en önemli otoritesi tarafından verilen bu önemli ödülü alan Hasan Erdoğan, "Alanya Belediye'mizin böyle bir ödüle layık görülmesi bizleri gururlandırdı. Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel adına ödülümüzü aldık. Alanya Triatlonu'nda emeği olan herkese bir kez daha teşekkür ediyor ve bu ödülü onlar adına alıyorum" dedi. - ANTALYA