Alanya Hentbol Şöleni Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası Tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hentbol Federasyonu ve Alanya Belediyesi'nin iş birliği ile düzenlenen Alanya Hentbol Şöleni Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası 16 takımın katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuvada genç kadınlar birincisi Elazığ Sosyal Yardımlaşma S.K., genç erkeklerde ise birinci U17 A Milli Takımı oldu. Büyük kadınlar birincisi KKTC, büyük erkeklerde ise birinci Elazığ Sosyal Yardımlaşma S.K. oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hentbol Federasyonu ve Alanya Belediyesi'nin iş birliği ile düzenlenen Alanya Hentbol Şöleni Uluslararası Plaj Hentbolu Turnuvası 16 takımın katılımıyla 13-15 Haziran tarihleri arasında Galip Dere Plajı'nda gerçekleştirildi.

3 gün boyunca kıyasıya mücadelelerin yapıldığı turnuvada genç kadınlar birincisi Elazığ Sosyal Yardımlaşma S.K., ikincisi U17 B Milli Takımı ve üçüncüsü KKTC Hentbol S.K. oldu. Genç erkeklerde ise birinci U17 A Milli Takımı, ikinci U17 B Milli takımı ve üçüncü Van Erek Spor Kulübü oldu. Büyük kadınlar birincisi KKTC, ikincisi Elazığ Sosyal Yardımlaşma S.K. ve üçüncüsü Lügem Hentbol S.K. oldu. Büyük Erkeklerde birinci Elazığ Sosyal Yardımlaşma S.K., ikinci Kastamonu Hentbol S.K. ve üçüncü Mardin İl Karması oldu.

Ödüller başkan Yücel'den

Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Gençlik Spor Müdürlüğü Şefi Sami Açıkalın, Türkiye Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi İsmail Bayraktar ve yetkililer verdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel organizasyon da emeği geçen yetkililere teşekkür plaketi takdim etti. - ANTALYA