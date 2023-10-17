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Alanya'da yüksek sesle müzik dinleyen ve abart egzoz kullanan sürücülere ceza

Alanya'da yapılan trafik denetimlerinde, yüksek sesle müzik dinleyen ve araçlarına abart egzoz takan sürücülere toplamda 49 bin 80 lira ceza kesildi.