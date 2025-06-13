Alanya'da Volleyball World Beach Pro Tour Challenge Başlıyor

TÜRKİYE'de ilk kez gerçekleşen Volleyball World Beach Pro Tour Challenge Alanya turnuvası canlı yayınla D-Smart ve D-Smart GO'da ekrana gelecek.

Dünyanın en prestijli plaj voleybolu organizasyonu Beach Pro Tour kapsamında, Alanya'da voleybolseverlerle buluşan organizasyon 11 Haziran Çarşamba günü başlarken, 15 Haziran akşamı oynanacak final maçıyla sona erecek. 29 ülkeden 112 takımın katıldığı turnuvada uluslararası yıldızların mücadelesi, çeyrek finalden itibaren hafta sonu boyunca D-Smart ve D-Smart GO ekranlarında canlı yayınla sporseverlerle buluşacak.

Spor konusunda yatırımlarına ara vermeden devam eden Alanya, bu yılın dışında önümüzdeki 3 sene de Beach Volley Pro Tour'a ev sahipliği yapacak.

MAÇ PROGRAMI

14 HAZİRAN CUMARTESİ

14.00 – 22.00 ( D-SMART 77. KANAL SPOR SMART & D-SMART GO )

15 HAZİRAN PAZAR

10.00 – 12.00 ( D-SMART 77. KANAL SPOR SMART & D-SMART GO )

16.00 – 18.00 ( D-SMART 77. KANAL SPOR SMART & D-SMART GO )

20.00 – 22.00 ( D-SMART 77. KANAL SPOR SMART & D-SMART GO )