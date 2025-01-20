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Alanya'da Türkiye Bisiklet Kupası heyecanı başladı

Alanya'da Türkiye Bisiklet Kupası heyecanı başladı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı, büyük kadınlar, genç kadınlar ve genç erkeklerin katılımıyla başladı. Yarışmaya 495 sporcu katılıyor.

- Alanya'da Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı başladı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı'nın 2. günü büyük kadınlar, genç kadınlar ve genç erkeklerin yarışıyla başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı, büyük kadınlar, genç kadınlar ve genç erkekler kategorisindeki yarışmayla başladı. Milli Egemenlik Stadı önündeki başlangıç çizgisinde yarışın startını federasyon yetkilileri verdi. Sabah saatlerinde verilen startın ilk etabı U-15 sporcuların 38 km yarışı ile başladı. Saat 14.15'te başlayacak olan etap ise U-19'ların 94 km yarışı ile son bulacak.

Alanya'da devam eden ve 4 gün sürecek olan yarışmaya 495 sporcunun katılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Spor
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