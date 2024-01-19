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Alanya'da Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Yarışları Başlıyor

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Alanya'nın ev sahipliği ile gerçekleştirilecek olan Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı, 20-21 Ocak tarihlerinde Alanya'da 250'ye yakın sporcunun katılımıyla yapılacak.

Alanya'nın ev sahipliği ile gerçekleştirilecek olan Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı, 20-21 Ocak tarihlerinde Alanya'da 250'ye yakın sporcunun katılımıyla yapılacak.

Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etapta sporcular büyük erkek, büyük kadın, genç erkek, genç kadın kategorilerinde yarışacak. 20 Ocak Cumartesi günü yol yarışları Milli Egemenlik Stadyumu önünden başlayacak, Tomur Kavşağı - D-400 Karayolu üzeri Mahmutlar - Demirtaş - Gazipaşa (yeni yol) çift taraflı olarak kontrollü şekilde saat 09.00 ile 17.00 arasında yollar trafiğe kapalı olacak.

21 Ocak Pazar günü kriteryum yarışları Öğretmen Evi önünden başlayacak, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü önü - Meteoroloji önü - Alaaddin Beach Otel önü tek şerit olarak saat 09.00 ile 16.00 arasında yollar trafiğe kapalı olacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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