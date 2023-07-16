Alanya'da düzenlenen Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası sona erdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası ve Milli Takım Belirleme Yarışları sona erdi. Kadınlar 10 bin metre serbestte Ece Yıldırım birinci oldu. Erkeklerde ise Seyit Burhaneddin Çobanoğlu birincilik elde etti.