Alanya'da Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etabı tamamlandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etabı sona erdi. Organizasyona 30 ülkeden 82 yarışmacı katıldı. Kadınlar klasmanında birinci Çinli sporcu Xiangyan Kong oldu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası'nın 1. etabı sona erdi.
Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona, 30 ülkeden 82 yarışmacı katıldı.
Organizasyonun üçüncü gününde yaklaşık 380 metre yükseklikteki Hıdırellez pistinden atlayış yapan sporcular, 10 dakika havada kaldıktan sonra Kleopatra Plajı'ndaki belirlenen alana iniş yaptı.
Organizasyonda kadınlar klasmanında ilk 3 sırayı Çinli sporcular aldı. Xiangyan Kong birinci, Yanyun Fang ikinci ve Liao Qingli üçüncü oldu.
Erkekler kategorisinde ise birinciliği Çin'den Chen Zhou, ikinciliği Slovenya'dan Matjaz Sluga, üçüncülüğü Kosova'dan Fanol Sluga elde etti.
Takım sıralamasında ise birinciliği Papillion Paragliders, ikinciliği Kosova, üçüncülüğü Woody Valley kazandı.
Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.