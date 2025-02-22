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Alanya'da Dağ Bisikleti Yarışında Engelleri Aşan Şampiyon

Alanya'da Dağ Bisikleti Yarışında Engelleri Aşan Şampiyon
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Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Dağ Bisikleti Yarışı'nda Muğla Sessizler Spor Kulübü sporcusu Ufuk Geyik, işitme engeline rağmen büyükler kategorisinde birincilik elde ederek şampiyon oldu. Muğla Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, Geyik'in başarısını kutlayarak sporun engel tanımadığını vurguladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Dağ Bisikleti Yarışı, Türkiye'nin dört bir yanından sporcunun katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmada Muğla'yı temsil eden Muğla Sessizler Spor Kulübü sporcusu Ufuk Geyik, büyükler kategorisinde birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Alanya Kızılalan'da gerçekleştirilen yarışta üstün performans sergileyen işitme engelli sporcu Ufuk Geyik, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı. Geyik'in bu başarısı, sporun herkes için olduğunu ve engellerin sadece zihinde var olduğunu bir kez daha gösterdi.

Muğla Gençlik ve Spor il Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ufuk Geyik'in başarısından dolayı gurur duyduklarını belirterek, "Sporcumuzun elde ettiği bu birincilik, azmin ve disiplinli çalışmanın bir göstergesidir. Spor her birey için bir yaşam biçimidir ve engel tanımaz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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