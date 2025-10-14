Haberler

Alanya'da Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Tamamlandı
Alanya'da gerçekleştirilen Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerinde Bandırmalı sporcular başarılı dereceler elde ederek Türkiye'yi temsil edecek milli takım aday kadrosuna girdi.

Alanya'da yapılan Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmeleri tamamlandı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinden katılan sporcular, elde ettikleri derecelerle 5-9 Kasım'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takım aday kadrosuna girmeyi başardı.

Edinilen bilgiye göre, seçmelerde Biathle U15 Kızlar kategorisinde Eda Bedir Türkiye birincisi olurken, Biathle U15 Erkekler kategorisinde Seyit Ahmet Kül Türkiye birinciliğini, Eymen Beslen ise ikinciliği elde etti. Triathle U15 Erkekler'de Eymen Beslen Türkiye ikincisi, Biathle U19 Erkekler'de Levent Yağız Karaçay Türkiye ikincisi, Triathle U19 Erkekler'de aynı sporcu Türkiye dördüncüsü oldu. U17 Kızlar Biathle kategorisinde Zeynep Ay Türkiye ikinciliği, Triathle'de ise dördüncülüğü kazandı. Triathle U15 Kızlar'da Eda Bedir Türkiye ikincisi, Elvin Aydemir ise üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Güzsoy, yarışmalarda üstün performans sergileyen tüm sporcuları tebrik ederek, "Bandırma olarak sporun her branşında gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Sporcuların antrenörü, eski milli atlet Mehmet Yıldırım ise özverili çalışmaların karşılığını aldıklarını belirterek, "Emeği geçen herkese, özellikle sporcu ailelerine ve Gençlik Spor teşkilatına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
