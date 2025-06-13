Alanya'da Beach Pro Tour Heyecanı Sona Yaklaşıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beach Pro Tour kapsamında Alanya'da düzenlenen Volleyball World Beach Pro Tour Challenge turnuvası, 15 Haziran'da oynanacak final maçıyla sona erecek. 29 ülkeden 112 takımın katıldığı organizasyonda uluslararası yıldızlar mücadele edecek.

Beach Pro Tour kapsamında, Alanya'da voleybolseverlerle buluşan Volleyball World Beach Pro Tour Challenge turnuvası 15 Haziran akşamı oynanacak final maçıyla sona erecek.

Dünyanın en prestijli plaj voleybolu organizasyonu Beach Pro Tour kapsamında, Alanya'da voleybolseverlerle buluşan Volleyball World Beach Pro Tour Challenge, 11 Haziran Çarşamba günü başlarken, 15 Haziran akşamı oynanacak final maçıyla sona erecek. 29 ülkeden 112 takımın katıldığı turnuvada uluslararası yıldızların mücadelesi, çeyrek finalden itibaren hafta sonu boyunca D-Smart ve D-Smart GO ekranlarında canlı yayınla sporseverlerle buluşacak.

Alanya, bu yılın dışında önümüzdeki 3 sene de Beach Volley Pro Tour'a ev sahipliği yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Galatasaray'ın ışık şovunda dikkat çeken detay

Herkes Galatasaray'ın ışık şovundaki detaya takıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Fenerbahçe bu sahada maç yapacak
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
Cinsel içerikli paylaşım yapan gençleri sopayla acımasızca dövdü

Cinsel içerikli paylaşım yapan gençlere sopayla işkence
Cansel Elçin'den esprili çıplak sahne açıklaması: Artık giyinik oynayamıyorum

Çıplak sahne itirafı damga vurdu! Eşinin tepkisini ilk kez anlattı
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç

İsrail: İran'a yönelik askeri operasyonlar sürüyor, bu daha başlangıç
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan 'Esencılıs' sorusuna tepki

İstanbul Emniyet Müdürü'nden "Esencılıs" sorusuna tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.