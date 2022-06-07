Alanya'da Avrupa Kadınlar Açık Kulüpler Hokey Şampiyonası yapıldı - Haberler

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliği ile düzenlenen "Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası C2" 3-6 Haziran tarihleri arasında Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde yapıldı.

Toplamda 8 takımın katıldığı Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası C2'de (EuroHockey Club Challenge II Woman) Gaziantep Polisgücü, final maçında İskoçya temsilcisi Clydesdale Western Kulübü ile karşılaştı. Gaziantep Polisgücü, final maçında İskoçya temsilcisi Clydesdale Western'e 2-1 mağlup oldu. Gaziantep Polisgücü, şampiyonada 3. olarak bir üst gruba yükselme fırsatını kaçırdı.

Şampiyonada İskoç temsilcileri Clydesdale Western Kulübü ile Avusturya'dan SV Arminen'i 5-0 mağlup eden Edinburgh University HC bir üst şampiyonada yer almayı başardı. Dereceye giren takımlara ödüllerini Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve Türkiye Hokey Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Hasan Dişkaya verdi.

"Avrupa Kadınlar Açık Alan Kulüpler Hokey Şampiyonası C3" ise 08-11 Haziran tarihlerinde Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi'nde yapılacak. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor