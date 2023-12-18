Üye Girişi
Haberler

Alanya'da 33. Alanya Triatlonu İçin Protokol İmzalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Alanya'da 26/27 Ekim 2024 tarihinde 33.'sü düzenlenecek Alanya Triatlonu için protokol imzalandı. Yarışlar hem Avrupa Kupası hem de Türkiye Finalleri'ni kapsayacak.

Alanya'da 26/27 Ekim 2024 tarihinde 33.'sü düzenlenecek Alanya Triatlonu için protokol imzaları atıldı.

Alanya'da 2024 yılında 33.'sü düzenlenecek Alanya Triatlonu için protokol imzalandı. İmza törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Erdoğan, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve Organizasyon Saha Direktörü Caner Algün katıldı.

33. Alanya Triatlonu kapsamında 26/27 Ekim 2024 tarihinde yapılacak olan yarışlarda hem Avrupa Kupası hem de Türkiye Finalleri koşulacak. Bu kapsamda Elitler Avrupa Kupası ile Türkiye Kupası'nda yıldız, genç ve yaş gruplarının Türkiye finali Alanya'da olacak. Sporcular yarışların ardından kupa ve madalyalarını burada alacak. Her iki organizasyon kapsamında bine yakın sporcunun Alanya'daki yarışlara katılması bekleniyor.

"Alanya triatlonda bir marka"

Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, Alanya'nın triatlonda başkent olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Alanya zaten triatlonun başkenti. Alanya'nın triatlonda 33 yıllık bir tecrübesi ve bir hafızası var. Bu hususta Alanya artık bir marka. Tabii ki bunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibinin payı çok fazlasıyla var. Bu destek için Federasyonumuz adına çok müteşekkiriz. Alanya zaten sporda sadece triatlonda değil bütün branşlarda gerçekten iyi bir konumda. Zaten bunu ödül olarak da tescillediler. Önümüzdeki dönemde de yine sizlerle birlikte inşallah yarışı icra edeceğiz."

"Dünya'da triatlon denince akla Alanya geliyor"

Alanya'da 33. Alanya Triatlonu'nu yapmak için protokolü imzaladıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, "Dünya'da triatlon denince akla Alanya geliyor. Çünkü Şehrimiz, Dünya'daki triatlon yarışlarında süreklilik anlamında iki şehirden birisi. Bununla da iftihar ediyoruz. Türkiye Triatlon Federasyonu'muza ve emeği geçen herkese sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdiden Alanya'mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Alanya Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title