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Alanya Belediyespor İzmit Belediyespor'u 56-53 yendi

Alanya Belediyespor İzmit Belediyespor'u 56-53 yendi

Spor Haberleri

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK, sahasında İzmit Belediyespor'u 56-53 mağlup ederek, seride durumu 2-2'ye getirdi.

Salon: Alanya 75. Yıl Spor Salonu

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Mustafa Candemir Tabak, Fatih Erdoğan

Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş 3, Çisem İncel 6, Betül Kutlu 6, Özge Gonzalez 5, Ceyda Necmiye Bekar 2, Egesu Kurtyemez 2, Cowling 26, Lal Kahraman, Seda Tabakçı 2, Fatma Bengisu Ağın, Sevgi Güleç 4

İzmit Belediyespor: Senay Zeybek 5, Eda Şahin 3, Nur Sezen Yavuz, Derya Kavak, Deniz Aygül 10, Büşra Akgün 7, Jones 18, Candide Öztürk, Ezgi Manlacı 2, Nuran Tutsak, Kardelen Gezgin, Betül Pehlivan 8

1. periyot: 13-12

Devre: 30-32

3. periyot: 46-44

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK, sahasında İzmit Belediyespor'u 56-53 mağlup ederek, seride durumu 2-2'ye getirdi.

Final serisinde 5. ve son maç 22 Mayıs Pazartesi günü Kocaeli'de oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.

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Kaynak: AA / Spor

Alanya Belediyespor Kocaeli Antalya Alanya Spor Haberler

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