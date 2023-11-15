Alanya, 2024 Akdeniz Spor Başkenti seçildi

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından Alanya'nın gelecek yıl '2024 Akdeniz Spor Başkenti' seçilmesinin ardından ACES Europe temsilcileri kentteki spor tesislerini ve spor faaliyetlerini yerinde inceledi.

Avrupa Spor Başkentleri ve Şehirleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından Alanya'nın gelecek yıl '2024 Akdeniz Spor Başkenti' seçilmesinin ardından ACES Europe temsilcileri kentteki spor tesislerini ve spor faaliyetlerini yerinde inceledi.

Alanya Belediyesi'nin girişimleri ve çalışmalarıyla Alanya, Türkiye'de '2024 yılı Akdeniz Spor Başkenti' ödülüne layık görüldü. ACES Europe tarafından Alanya'ya gelen 3 kişilik heyet, kentin dört bir yanında inceleme yaptı. Alanya'ya gelen ACES EUROPE Başkanı Gian Francesco Lupattelli, Heyet Üyesi Fabrizio Santangelo, ACES Türkiye Delegesi Doç. Dr. Veli Ozan Çakır; Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ile birlikte spor tesislerini gezdi.

Aces Europe Başkanı Gian Francesco 700 metre yüksekliten uçtu

Ulusal ve uluslararası yarışmaların yapıldığı Yamaç Paraşütü parkurlarını incelemeye giden ACES EUROPE Başkanı Gian Francesco; parkuru çok beğendi. 700 metre yüksekliğindeki parkurda uçuş gerçekleştirdi. 2024 Yılı Akdeniz Spor Başkenti ödülü 7 Aralık'ta Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenecek olan törenle teslim alınacak. - ANTALYA