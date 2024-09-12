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Alanya 1221 Futbol Kulübü Başkanı: Altyapıya Önem Veriyoruz

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TFF 3. Lig takımlarından Alanya 1221 Futbol Kulübü Başkanı Levent Uğur, kulübün altyapı çalışmalarına daha fazla önem verdiklerini ve maliyetleri düşürmeye çalıştıklarını söyledi.

TFF 3. Lig takımlarından Alanya 1221 Futbol Kulübü Başkanı Levent Uğur, "4 yıllık profesyonel lig yolculuğumuzda yeni bir çalışmaya girdik. Artık altyapıya çok daha önem veriyoruz. Altyapı çalışmalarıyla kulübü daha düşük maliyetlerle ayakta tutmaya çalışacağız." dedi.

Alanya'da bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Alanya 1221 Futbol Kulübü'nün başkanı Levent Uğur, yeni sezonda yeni hedeflerle yola çıktıklarını söyledi.

Bu yıl gerçekleştirdikleri olağanüstü genel kurulda alınan kararla Alanya Kestelspor'da isim ve logo değişikliğine gittiklerini hatırlatan Uğur, "4 yıllık profesyonel lig yolculuğumuzda yeni bir çalışmaya girdik. Artık altyapıya çok daha önem veriyoruz. Altyapı çalışmalarıyla kulübü daha düşük maliyetlerle ayakta tutmaya çalışacağız. Sportif başarıdan çok bir yaşam savaşı vereceğiz." dedi.

Kulübü ciddi teklifler gelmesine rağmen satmadıklarını dile getiren Uğur, bu yıl genç oyunculara odaklandıklarını vurguladı.

Bu yıl kulüp için hiçbir yerden bağış talebinde bulunmayacaklarını aktaran Uğur, "Transfer gelirleri, kombine satışları, stat reklamları ve federasyondan gelecek gelir yaşam kaynağımız olacak. Maddi olarak hiçbir yerden bir beklentimiz olmayacak. Takımın gideri belli. Bizim istediğimiz taraftarlarımız bizleri sahada yalnız bırakmasın, stadı doldursun. Özellikle bu yıl çok zor bir grupta ciddi bir savaş vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor

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