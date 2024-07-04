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Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Alperen Selvi'yi transfer etti

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Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, TFF 2. Lig takımlarından Altınordu'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Alperen Selvi'yi transfer ettiğini açıkladı.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, TFF 2. Lig takımlarından Altınordu'da forma giyen 23 yaşındaki stoper Alperen Selvi'yi transfer ettiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, TFF 2. Lig takımlarından Altınordu'da forma giyen Alperen Selvi ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Alperen Selvi'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Spor

Altınordu Trendyol Futbol Iğdır Futbol Spor Güncel Haberler

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