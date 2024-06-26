Alagöz Holding Iğdır FK, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başlıyor
Trendyol 1.Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır FK'nin yeni sezon hazırlıklarının Bolu'da yapılacağı açıklandı. Futbolcular, 28 Haziran Cuma günü Bolu'da toplanacak ve Vonresort Abant Kamp Merkezi'nde üç etap halinde kamp yapacaklar.
Trendyol 1.Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır FK'nin yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yapacağı bildirildi.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, birinci etap kamp çalışmaları için 28 Haziran Cuma günü Bolu'da toplanacak.
Vonresort Abant Kamp Merkezi'nde 2024-2025 sezonuna hazırlanacak olan Iğdır ekibi, üç etap halinde kamp yapacak.???????