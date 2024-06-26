Alagöz Holding Iğdır FK, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başlıyor

Trendyol 1.Lig'in yeni ekibi Alagöz Holding Iğdır FK'nin yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yapacağı bildirildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, birinci etap kamp çalışmaları için 28 Haziran Cuma günü Bolu'da toplanacak.

Vonresort Abant Kamp Merkezi'nde 2024-2025 sezonuna hazırlanacak olan Iğdır ekibi, üç etap halinde kamp yapacak.???????