Futbol: Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Eminevim Ümraniyespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Loshaj ve Bardhi tarafından kaydedildi.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Alpaslan Şen, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Şengül

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Tsunami, Alim Öztürk, Fofana (Dk. 86 Ahmet Emin Engin), Bacuna, Bruno (Dk. 73 Koita), Loshaj, Doğan Erdoğan (Dk. 73 Oğuz Kağan Güçtekin), Gökcan Kaya, Güray Vural (Dk. 64 Mendes)

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Bardhi, Barış Ekincier (Dk. 88 Dokanovic), Kosoko (Dk. 68 Batuhan Çelik), Hoti (Dk. 46 Atalay Babacan), Soukou (Dk. 68 Benny), Glumac, Burak Öksüz (Dk. 46 Yusuf Kocatürk), Emre Kaplan, Ali Turan Bülbül

Goller: Dk. 7 Loshaj (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 53 Bardhi (Eminevim Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Burak Öksüz, Dk. 37 Hoti, Dk. 80 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 27 Güral Vural (Alagöz Holding Iğdır FK)

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
