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Alagöz Holding Iğdır FK Trendyol 1. Lig'e yükseldi

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Alagöz Holding Iğdır FK, Sivas'ta oynanan TFF 2. Lig play-off final maçında 1461 Trabzon FK'yi yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselen son takım oldu. Iğdır'da yapılan kutlamalarda coşku doruktaydı.

Alagöz Holding Iğdır FK'nın Trendyol 1. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlandı.

Alagöz Holding Iğdır FK, Sivas'ta oynanan TFF 2. Lig play-off final maçında 1461 Trabzon FK'yi 1-0 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

Iğdır'da Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekrandan maçı izleyen vatandaşlar, bitiş düdüğünün ardından kutlamalara başladı.

Vali Yolu Caddesi üzerinde araçlarla konvoy yapan vatandaşlar, meşaleler yakarak Atatürk Caddesi üzerindeki Zübeyde Hanım Bulvarı'na yürüdü.

Burada toplanan coşkulu kalabalık, takımlarının 1. Lig'e yükselmesini kutladı.

Kaynak: AA / Spor

1461 Trabzon Trendyol Sivas Iğdır Spor Güncel Haberler

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