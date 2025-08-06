Alagöz Holding Iğdır FK, Moryke Fofana'yı Transfer Etti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, geçen sezon Manisa FK forması giyen 33 yaşındaki futbolcu Moryke Fofana ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Moryke Fofana'yı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Manisa FK forması giyen 33 yaşındaki Fofana ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

"Ailemize hoş geldin Moryke Fofana" başlığıyla Fofana'nın transferinin gerçekleştiği bildirilen açıklamada, "Kulübümüz geçtiğimiz sezon Manisa FK forması giyen Moryke Fofana ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yeni transferimiz Fofana'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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