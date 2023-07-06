Alagöz Holding Iğdır FK, İlker Püren ile sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig'in yeni takımlarından Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör İlker Püren ile sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı kulüp, daha önce Sakaryaspor, Bandırmaspor ve Ankara Keçiörengücü takımlarını çalıştıran İlker Püren ile anlaştı. Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda, 'Kulübümüz yapmış olduğu görüşmeler neticesinde teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine ailemize 'Hoş geldin' diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.