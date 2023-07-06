Üye Girişi
Haberler
Alagöz Holding Iğdır FK, İlker Püren ile sözleşme imzaladı

Alagöz Holding Iğdır FK, İlker Püren ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

TFF 2. Lig'in yeni takımlarından Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör İlker Püren ile sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı kulüp, daha önce Sakaryaspor, Bandırmaspor ve Ankara Keçiörengücü takımlarını çalıştıran İlker Püren ile anlaştı. Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda, 'Kulübümüz yapmış olduğu görüşmeler neticesinde teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine ailemize 'Hoş geldin' diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

TFF 2. Lig'in yeni takımlarından Alagöz Holding Iğdır FK, teknik direktör İlker Püren ile sözleşme imzaladı.

Yeşil-beyazlı kulüp, daha önce Sakaryaspor, Bandırmaspor ve Ankara Keçiörengücü takımlarını çalıştıran İlker Püren ile anlaştı.

Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz yapmış olduğu görüşmeler neticesinde teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine ailemize 'Hoş geldin' diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Sakaryaspor Iğdır Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title