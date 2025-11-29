Alagöz Holding Iğdır FK, Ankara Keçiörengücü'nü Deplasmanda Yenerek 3 Puan Aldı
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Bruno ve Koita'dan gelirken, ev sahibi ekipten Roshi bir gol kaydetti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Mahmut Gülle, Kadir Beyaz
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, Hüseyin Bulut (Dk. 90+4 Hakan Bilgiç), Sitoe, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere (Dk. 90+4 Süleyman Luş), İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 90 Halil Can Ayan), Roshi (Dk. 86 Ali Akman), Junior Fernandes, Ezeh, Diouf
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Gökcan Kaya, Alim Öztürk, Conte, Güray Vural, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 90+7 Cebrail Karayel), Mendes (Dk. 90 Ahmet Emin Engin), Doğan Erdoğan (Dk. 46 Eyüp Akcan), Ali Kaan Güneren, Fofana (Dk. 78 Rotariu), Bruno (Dk. 78 Koita)
Goller: Dk. 14 Bruno, Dk. 85 Koita (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 45+2 Roshi ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Dk. 55 Alim Öztürk, Dk. 90 Mendes, Dk. 90+3 Rotariu (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 64 İbrahim Akdağ, Dk. 68 Diouf ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)
