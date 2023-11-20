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Alagöz Holding Iğdır Basketbol, OGM Ormanspor'u mağlup etti

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Alagöz Holding Iğdır Basketbol, deplasmanda OGM Ormanspor'u 77-70 mağlup etti. Alagöz Holding Iğdır Basketbol, bu sezonki 5. galibiyetini elde etti.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 11. haftanın kapanış maçında Alagöz Holding Iğdır Basketbol, deplasmanda OGM Ormanspor'u 77-70 mağlup etti.

Mehmet Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 26-11 önde tamamlayan konuk ekip, devreye 39-32 üstün girdi.

İkinci yarıda da skor üstünlüğünü sürdüren Alagöz Holding Iğdır Basketbol, üçüncü çeyreğini 51-48 önde bitirdiği müsabakayı 77-70 kazandı ve bu sezonki 5. galibiyetine imza attı.

OGM Ormanspor ise 11. haftada 8. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Spor

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