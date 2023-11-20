Haberler ›› Spor ›› Alagöz Holding Iğdır Basketbol, OGM Ormanspor'u mağlup etti

Alagöz Holding Iğdır Basketbol, OGM Ormanspor'u mağlup etti

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Alagöz Holding Iğdır Basketbol, deplasmanda OGM Ormanspor'u 77-70 mağlup etti. Alagöz Holding Iğdır Basketbol, bu sezonki 5. galibiyetini elde etti.