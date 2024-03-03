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Alaçatıspor Tavşanlı Tepecikspor ile berabere kaldı

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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, Tavşanlı Tepecikspor ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçın skorunu son dakikada attığı golle belirleyen Alaçatıspor, ligde 5. sırada yer aldı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, Tavşanlı Tepecikspor ile karşılaştığı deplasman maçından 1-1 beraberlikle döndü.

Maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, ikinci yarının 53. dakikasında, Tavşanlı Tepecikspor oyuncusu Mehmet Bozan, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Alaçatıspor, 90+5'te, Berkan Kahvecioğlu'nun attığı golle maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.

Alaçatıspor, deplasman maçında elde ettiği 1 puanla, lig sıralamasında 35 puanla, 5. sırada yer aldı.

Alaçatıspor, ligin 21. haftasında 10 Mart Pazar günü saat 14.00'TE sahasında İzmirspor'u konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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